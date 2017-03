Presidente Hernández dice: no dejará a un lado su responsabilidad por andar en política

Radio América. En conferencia de prensa, el mandatario Juan Orlando Hernández al ser consultado sobre si se retirará del ejercicio presidencial tal como él lo pidió a los que pertenecen al Poder Ejecutivo para andar en campañas políticas, dijo que cuando aceptó la pre-canditatura del Partido Nacional que su prioridad será siempre su acción de gobierno porque para eso fue electo.

Ante ese enunciado, el gobernante manifestó que en Honduras debe existir una normativa, y que al no darse en el Congreso Nacional se definiría en el Ejecutivo para que los intereses particulares no entren en conflicto con los “sagrados del pueblo hondureño”.

Agregó, que esa aseveración, es para que exista un régimen de garantía de que, quién está sirviendo como presidente en los momentos que haga su tarea como candidato no esté abusando de la posición o cargo.

“Yo no puedo dejar un lado mi responsabilidad para la que ya fui electo. Alguna gente no quisiera verme aquí principalmente, los delincuentes, los del crimen organizado y los que nos atacan permanentemente de forma diplomática, pero no vamos a ceder a nuestro compromiso”, enfatizó.

“Lo que si es importante para mi por una cuestión también personal y de ejemplo es que no se tome ventaja del cargo”, aseguró, el presidente hondureño.



