Toño: Rasel y Enrique Ortez, “los más críticos del Presidente, los grandes perdedores”

Radio América. Luego de los resultados obtenidos en las elecciones internas que según autoridades del Partido Nacional, obtuvieron 1.1 millones de votos (datos aún no oficiales por el TSE), el diputado Antonio Rivera Callejas, este lunes “se dio el lujo” en decir que los más críticos de la labor del presidente Juan Orlando Hernández, en el Partido Liberal y Libre, son ahora los más “grandes perdedores” del recién en el pasado proceso electoral.

De acuerdo con las declaraciones de Rivera Callejas, los “perdedores” de la jornada electoral llevada a cabo ayer domingo corresponden a: Enrique Ortez Sequeira, (liberal) y Rasel Tomé, ex-precandidato de (Libre).

“Las dos personas que más despotricaron, criticaron y ofendieron a nuestro presidente (JOH), Rasel Tomé y Enrique Ortez fueron los peores votados, donde apenas el primero no llegó ni al 4% en el Partido Libre, y el segundo ni el 3%, en el Partido Liberal”.

Asimismo, el parlamentario también dijo que Libre después de obtener casi 900 mil votos en una elección hoy bajan casi a la mitad y son los “grandes perdedores”.

No obstante, al referirse al Partido Liberal, Rivera, en sus apreciaciones aseveró, que la gran sorpresa en el proceso primario fue Luis Zelaya, que después de lo que pasó ayer, el partido Rojo blanco y Rojo se siente fortalecido.

Al consultarle si una alianza partidaria encabezada por el Partido Liberal podría ser peligrosa para el nacionalismo, Antonio dijo, “nuestra alianza es con el pueblo; no entre politiqueros y oportunistas, y creo que no podrán derrotar a JOH, por no tener la misma ideología y sentimientos en común”.

CNAA



