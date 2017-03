Miguel Briceño denuncia “fraude” y Jorge Cálix pide que presente pruebas

Radio América. El candidato a diputado por Libre, Miguel Briceño, ha denunciado algunas irregularidades en el conteo de votos reflejado en actas por lo que asegura es víctima de fraude en su partido.

“Por ser candidato de este partido no me voy a detener a denunciarlo, he recibido gran cantidad de actas ‘infladas’, adulteradas… candidatos de otros movimientos tienen cantidades demasiado elevadas y creemos que eso no es correcto, por lo que nos presentamos ante el Tribunal Supremo Electoral para que nos informe si esas actas han sido contabilizadas y si es así proceder a interponer una denuncia para que se haga recuento de urnas”, expresó Briceño.

Según Briceño, no es que quiera una mejor posición en la candidatura a congresista pero que se debe investigar si otros de sus compañeros han cometido irregularidades en el conteo de votos para favorecerse, y si no es así él aceptará la voluntad de la ciudadanía de Francisco Morazán, departamento al que busca representar en el Congreso Nacional.

Por su parte el diputado suplente Jorge Cálix, quien también aparece en el conteo de votos de las elecciones primarias como candidato a legislador propietario, emplaza a Briceño para que presente pruebas de las irregularidades que denuncia.

“Si tiene pruebas de fraude que las haga conocer a las autoridades competentes, estoy completamente de acuerdo que hay que investigar las irregularidades porque se debe respetar la voluntad de la gente”, expresó.

