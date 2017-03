“Hechor y consentidor deben ser sancionados”, dice Casa Alianza sobre lujos de reos

Radio América. El director de Casa Alianza, Guadalupe Ruelas, consideró este jueves como “inadmisible” el lujo con el que vivían los reos que estaban cumpliendo condena en la cárcel de San Pedro Sula, Cortés, y señaló que eso pudo haberse logrado sin la complicidad de las autoridades penitenciarias.

“Es inadmisible que las personas que están privadas de libertad vivan con tanto lujo, lo que hemos visto no es aceptable, estas personas deben estar ahí para pagar una penar con la sociedad y para rehabilitarse no para vivir con lujos”, expresó.

Ruelas felicitó a las autoridades hondureñas por el esfuerzo que realizan para trasladar a reos peligrosos a cárceles de máxima seguridad, pero demandó que esas acciones no se queden ahí, sino también “poner orden” a las autoridades de la cárcel sampedrana que habrían permitido el ingreso de todos los lujos que se encontraron en los recintos de los presos.

“Eso no hubiese podido pasar sin la complicidad y la colaboración de las autoridades de esos centros penitenciarios y creo que hechor y consentidor tienen que ser sancionados, no basta con cambiar a los presos, que el Estado tienen toda la potestad de hacerlo en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, no basta quedarse ahí, porque hay personas que seguramente cobraron o permitieron que esos televisores, compañías de cable, aire acondicionado, empresas que venden muebles que entraron a dejar cosas ahí, que no se pueden meter por una ventana y no pudieron entrar por el portón sin la complicidad de las autoridades que ahí estaban”, señaló.

A juicio de Ruelas, las órdenes de extorsión y otros delitos desde las cárceles no bajarían con el traslado de reos porque Honduras tiene “un problema de mucha delincuencia en las calles, barrios y colonias que no están siendo debidamente tratados, no basta con tener cámaras, patrullas, armas y militares sino que necesitamos una estrategia de seguridad distinta a la que tenemos”, puntualizó.

