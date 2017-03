Malestar de hondureños en EEUU por problemas en sistema para pasaportes

Radio América. Hondureños que residen en Estados Unidos han expresado su malestar porque no están siendo asistidos en los trámites que realizan en la red consular, mientras un cónsul asegura que se trata de fallas en el sistema de la Dirección de Migración asociado con el proveedor de internet a la institución.

El cónsul de Honduras en Miami, Gerardo Simón, no reprochó los reclamos de los compatriotas que acuden a diario a citas para pasaportes, pero señaló que es un problema informático que los once consulados en Estados Unidos no pueden resolver.

Simón dijo que en una comunicación con autoridades migratorias le manifestaron que el sistema está fuera de línea en Honduras y en todos los países en donde se tiene representación consular.

“Los problemas con la emisión de pasaportes no compete a la Cancillería, sino a Migración y nos han comunicado que el sistema está fuera de línea a nivel nacional y en el exterior”, expresó Simón.

Agregó que este tipo de fallas sucede con regularidad pero es atendido con tiempo, pero este día llevan más de cuatro horas sin sistema y eso causa molestia en los hondureños porque han dejado un día sin trabajo para hacer cita en los consulados.

Al menos 80 hondureños son atendidos a diario en los once consulados de Honduras en EEUU para trámites de pasaportes, aseguró Simón.

MH

Nacionales Noticias