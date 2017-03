Donald y Pinocho: La verdad monda y lironda

Ya no cabe ninguna duda. Para la mayoría de los 7.9 billones de habitantes a escala planetaria , los EE.UU.se han introducido en una dantesca camisa de 11 varas (o más bien, 111)como resultado de la decisión del Colegio Electoral de elegir como cuadragésimo quinto presidente al excéntrico señor Donald Trump, plutócrata, político y poeta laureado de la pignoración, de generales harto conocidas y por supuesto de nuevas por conocerse, -sobre todo en el plano mental- Entre aquellas de mayor notoriedad se cuentan vínculos rocambolescos con la sociedad rusa, sus políticos y sus oligarcas, supuestos responsables de la derrota de Hillary Clinton a través de contactos secretos con WikiLeaks y la difusión concomitante de informaciones dudosas en contra de HC. figura política venida a menos después de las elecciones del 2016. A este laberinto inverosímil del candidato Trump se suma hoy en día la persistente especulación pública sobre sus operaciones en Rusia y la posibilidad de que su triunfante campaña se haya visto beneficiada por el hackeo de las elecciones con fondos oscuros de banqueros y petroleros rusos, hecho que equivale a la comisión de un delito electoral severamente penado en EE.UU. De hecho hoy en día ya resulta de publico conocimiento, además de la especulación anterior, que el comportamiento institucional y personal del billonario neoyorquino en sus primeros sesenta días en la Casa Blanca ha dejado mucho, mucho, que desear, hablando en términos moderados y haciendo caso omiso de su proverbial testarudez reflejada cotidianamente en sus Tweeters de medianoche y madrugada . Pero no debemos olvidar ¡atención! que esta actitud, predominantemente narcisista, no es de factura reciente. Desde su temprana infancia, en la que ya jugaban en su vida un papel preponderante y contradictorio la inefable crueldad y la descontrolada violencia del padre y y la ilimitada indulgencia materna, RT, hubo de desarrollar estrategias que le permitieran evitar-aunque fuera parcialmente- las arbitrariedades y palizas paternales que lo conducían ocasionalmente al desequilibrio mental, acciones que en términos generales podrían llevar hasta la locura en casos graves. Para los psicólogos este curso conflictivo de acción entre padre e hijo se encuentra al origen de la patológica personalidad mentirosa que ha caracterizado al nuevo presidente desde su adolescencia, orden de cosas que le permitió engañar y hasta estafar a sus clientes y socios en operaciones de casinos, bienes raíces, campos de golf, y a los miles de estudiantes acreedores de la desaparecida universidad Trump , personas a quienes se vió en la penosa obligación de resarcir en medio la campaña electoral por las pérdidas ocasionadas por la escasa (caótica) calidad de la oferta del mencionado centro educativo, Este indemnización -fallada judicialmente -ascendió a $US 25 millones- como producto de años de disputas judiciales aunque su eventual y rápida cancelación en 2016 obedeció al temor de Trump a los eventuales daños en contra de su endeble imagen electoral (En ese entonces, no sobrepasaba 40 % del total). Vale la pena mencionar que su prestigio intelectual y político (de Trump) se basó inicialmente en el éxito de librería “El arte de la negociación”, libro escrito por un intelectual amigo, y adicionalmente en el prolongado éxito de un programa de televisión (The Apprentice) de su autoría parcial, enfocado sobre el tema de la administración de empresas y el manejo ejecutivo del personal,obra que igualmente se convirtió en un factor de apoyo determinante. Para nadie es un secreto que la sinergia resultante entre ambos factores aunada a la jugosa herencia recibida de su padre lo convirtieron a plazo en un billonario de éxito , famoso a nivel mundial y hoy en día uno de los políticos más poderosos del globo terráqueo

Según un grupo de psiquiatras de prestigio la personalidad temperamental y testaruda del presidente Trump, resulta un estado difícil de manejar, alimentado por una mezcla de narcisismo y paranoia ,combinación que estimula la consolidación de una percepción delusional del mundo, y que lo vuelve agresivo y capaz de faltar el respeto a mundo y Raimundo,tal como lo hizo con el expresidente Obama, a quien acusó durante años de no ser norteamericano y a la hora de la verdad no pudo armarse de valor psicológicamente hablando para presentar las excusas del caso. . Es en ese contexto que se debe ubicar la reciente acusación del señor Trump en contra del ex presidente Barack Obama en el sentido que durante la campaña electoral el edificio del Hotel Trump de Manhattan se encontraba bajo la vigilancia de escuchas telefónicas de carácter moderno y susceptible de ser utilizadas en televisores, celulares y otros equipos electrónicos de punta. Esta acusación presidencial provocó una reacción bipartidista en el Congreso, varios de cuyos integrantes exigieron una explicación respecto a la acusación de marras, hecho que provocó que los ejecutivos de la Casa Blanca se dedicaran a brindar explicaciones y respuestas infantiles relativas al tema ,intentando justificar la obvia mentira en cuestión y a la vez defendiendo la filosofía de Trump. Adicionalmente no se puede pasar por alto (Como si esto fuera poco !) que el señor Trump desde hace año y medio se ha dedicado municiosamente a atacar periódicos de nota y columnistas de radio y televisión , acusándolos de escribir mentiras y de elaborar historias negativas en su contra totalmente apócrifas. Sorpresivamente su debilidad o más bien su inestabilidad mental también lo condujo a enfrentarse en forma poco diplomática con los líderes de México, Australia, Canadá, China, Otán, Alemania y con su principal aliado el Reino Unido de Gran Bretaña . actitud que refleja entre otras cosas su monumental falta de experiencia política internacional, su escaso don de gentes y su carencia de educación . Adicionalmente otro de los problemas que enfrenta RT es es la derogación pendiente del llamado ObamaCare, programa de seguro médico promulgado por el presidente Obama el año 2010, y cuya revocación ha sido y es un caballito de batalla de los republicanos por razones ideológicas. Esta imposibilidad política de cumplir con las promesas en referencia gradualmente podría estar provocando una escisión en el Partido Republicano que podría dar al traste con el funcionamiento armonioso del sistema político o por lo menos el principio del fin para el partido fundado por Abraham Lincoln. Y no nos olvidemos : la prensa inglesa está haciendo mención insistente del recién descubierto lavado de dinero de US$ 300 millones, operación que ha beneficiado a RT a través del Deutsche Bank y instituciones bancarias rusas.

Para el mundo en su conjunto y para nosotros los hondureños resulta indispensable reflexionar respecto al destino que eventualmente nos depara un futuro dirigido por DT, presidente del país más poderoso del mundo y primera potencia nuclear.. En primer lugar debemos recordar que DT tiene entre ceja y ceja la idea de expulsar coercitivamente del país a los denominados ilegales (11 millones)entre los cuales existen más de un millón de catrachos. En segundo lugar otra de sus obsesiones consiste en enfrentar manu militari a los musulmanes urbe et orbi habida cuenta de su convicción respecto a la necesidad de tal procedimiento.En otras palabras su racismo por partida doble : religioso y racial. Peor aún: La credibilidad presidencial va desapareciendo como resultado de su condici+on de mentiroso patológico y en serie. En ese contexto el público van tomando conciencia del peligro que corre la humanidad al haber confiado la responsabilidad de vigilar del funcionamiento de las armas nucleares gringas, que hoy alcanzan más de 6000 cohetes intercontinentales, a una persona con serias deficiencias mentales y que en ´consecuencia podría destruir el planeta en forma involuntaria. No debemos olvidar que EE.UU lanzó el 6 de agosto de l945 una bomba atómica sobre Hiroshima y otra , una semana después, sobre Nagasaki, con un saldo de más de 100,000 personas muertas. Esto induce a los especialistas nucleares a sostener que la probabilidad de utilización de armas nucleares resulta mayor con una nación de experiencia en la materia como lo es EE.UU.Y no digamos si el líder encargado de las armas dispone de credenciales mentales fluctuantes. Para el congresista John Garamendi,, demócrata de Sacramento, California, el señor Trump es una persona sumamente peligrosa por los daños que puede causar colectivamente en su condición mental actual, que le impide distinguir entre realidad e imaginación , sobre todo cuando su acceso al mundo nuclear es exclusivo y sin consulta previa. Y esta opinión se está extendiendo por el mundo entero al igual que generando un temor creciente, producto del eventual enfrentamiento con Corea del Norte, que de concretarse podría atraer la atención de Rusia, Japón, Corea del Sur, China y muchos otros países de gatillo alegre , de los cuales existen más que suficientes , con resultados potenciales verdaderamente impredecibles. Y esa es , para bien o para mal, la verdad monda y lironda.

Joaquín Medina Oviedo

