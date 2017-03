Kate del Castillo vuelve a la pantalla, pero no a México por lazos con “El Chapo”

La actriz mexicana Kate del Castillo regresa a las pantallas encarnando a una mujer buscada por la justicia en la serie “Ingobernable”, situación que este miércoles comparó a sus propios problemas legales debido a sus lazos con el narco Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En la serie, producida por Netflix y que se estrenará el viernes a nivel mundial, Del Castillo da vida a Emilia Urquiza, una primera dama ficticia de México que huye tras ser señalada por la muerte de su esposo, el presidente Diego Nava.

La actriz, que en 2016 acaparó la atención internacional por facilitar una reunión entre el cineasta estadounidense Sean Penn y “El Chapo” Guzmán, dijo haber sufrido personalmente una persecución, aunque distinta a la de su personaje.

“No estuve perseguida físicamente como lo está Emilia Urquiza, ella sí es perseguida porque la van a matar. Yo estuve perseguida mediáticamente”, afirmó la intérprete desde su residencia en Estados Unidos, enlazada por video con una conferencia de prensa para la presentación de “Ingobernable” en la capital mexicana.

Del Castillo, de 44 años, a quien las autoridades citaron a declarar durante 2016 por sus nexos con “El Chapo”, no viajó a su país por consejo de sus abogados, dado que la investigación no está aún cerrada.

Vestida de negro y mirando fijamente a la cámara, la actriz aseguró: Emilia y yo “tenemos en común que queremos demostrar nuestra inocencia”.

La actriz -que a principios de los años 2010 había protagonizado la telenovela “La Reina del Sur”, basada en el libro homónimo del escritor español Arturo Pérez Reverte-, señaló que esa similitud le permitió interpretar a Urquiza con mayor facilidad.

“Iba también de la mano con Emilia viviendo las mismas situaciones, no al extremo que ella, pero sí es interesante cómo no me costó tanto trabajo llegar a esas emociones porque ahora sí puedo decir que las he vivido”, dijo.

La diferencia, sin embargo: “Ella está huyendo, se está escondiendo, yo nunca huí y nunca me escondí. Yo estuve en mi casa y todo el mundo sabe dónde vivo”.

La actriz ya había sido elegida para el personaje antes de que estallara el escándalo por los nexos con Guzmán, quien hoy está preso en Estados Unidos.

Ello implicó que la serie tuvo que ser rodada en Estados Unidos y en México al mismo tiempo, utilizando a una doble para las escenas en la capital mexicana.

A Kate, “la elegimos mucho antes de que sucediera lo que sucedió y consideramos que estaba en su pleno derecho de buscar hacer una historia”, explicó Epigmenio Ibarra, uno de los productores del programa.

La actriz había asegurado en una entrevista televisiva el lunes no haber abandonado la idea de hacer una película sobre la vida de “El Chapo”, jefe hasta hace poco del peligroso cartel de Sinaloa, que en julio de 2015 huyó de forma espectacular de una cárcel de máxima seguridad en México para volver a ser capturado en enero de 2016 y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

Según las autoridades mexicanas, el interés de Joaquín Guzmán por llevar su biografía a la gran pantalla fue uno de los factores que condujeron a su captura en enero de 2016, pocos días antes de que Penn publicara la “entrevista secreta al hombre más buscado del mundo” en la revista Rolling Stone. afp.

yug/acc/sgf

cnaa

Farándula Noticias