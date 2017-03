Nasralla reconoce haberse reunido con policías depurados solo para escucharlos

Radio América. Luego de señalamientos realizados por Carlos Hernández, miembro de la comisión depuradora policial en que ex-policías depurados se están incorporando a las filas del Partido Anti Corrupción (PAC), el pre-candidato del instituto político Salvador Nasralla, reconoció este jueves que se reunió en Siguatepeque, con al menos 200 agentes depurados sólo para escucharlos y no para incorporarlos al partido que lidera.

En efecto, el líder del PAC en sus declaraciones afirmó, “yo me reuní el jueves 9 de marzo en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua con aproximadamente 200 policías depurados, pero solamente fui a escucharlos y que me contaran que ellos fueron depurados en su mayoría por no haberse prestado para el negocio del narcotráfico que financia al Partido Nacional”.

En ese sentido, Nasralla aseguró haberles manifestado, “señores yo no tengo porque creerles y tampoco por qué no creerles (policías depurados); lo único que les ofrezco, que, si nosotros llegamos a la presidencia de la República cada uno de ustedes tendrá derecho a su debido proceso para demostrar si fueron culpables o inocentes”.

Aseguró, que “ningún policía depurado forma parte de nuestra estructura, solo una persona que pertenece al PAC, que no está ayudando en ciertos aspectos de inteligencia como lo es el ex-comisionado Osorto Canales”.

