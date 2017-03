Economista: Gobierno debe tener cuidado de no rebasar sostenibilidad de deuda

Radio América. Para Guillermo Matamoros, ex-presidente del Colegio de Economistas de Honduras (CEH), el gobierno hondureño debe tener cuidado de no rebasar los límites de sostenibilidad de la deuda debido al anunció de nuevos préstamos que Honduras logró concertar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Pese a eso, el experto en términos económicos apuntó que los créditos del BID están orientados a impulsar proyectos específicos como ser: en infraestructura, educación y sectores productivos y en ese sentido, cree “parece ser positivo”.

No obstante y en tono jocoso Matamoros, añadió que, “en economía no existe almuerzo gratis, porque lo malo de endeudarse más allá de las posibilidades económicas es no tener la capacidad de pago”.

En resumen, Guillermo dijo que “endeudarse es bueno” pero si poner cuidado en no rebasar el tema de sostenibilidad de deuda cuyos recursos deberían de contribuir en mejorar la productividad del país a fin de buscar el beneficio para todos.

Para finalizar, aseguró que todavía el Estado está en los parámetros de sostenibilidad de préstamos, pero al mismo tiempo aseveró que es una variable que debe monitorearse.

CNAA



Nacionales Noticias