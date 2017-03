Hallan la huella de dinosaurio más grande registrada

Una huella de dinosaurio del tamaño de una persona de 1,70 metros ha quedado registrada como la más grande hallada hasta la fecha.

Todo un récord que se ha producido en el yacimiento denominado Parque Jurásico en Australia y que ha pulverizado el anterior registro de 1,15 metros (en Bolivia).

Tras el asombro tamaño de la pata de este monstruo surge una pregunta lógica: ¿De qué tamaño era el dinosaurio dueño de semejante huella?

El paleontólogo australiano Steve Salisbury no se aventura a dar una respuesta definitiva, pero estima que debió pertenecer a un dinosaurio similar a los brontosaurios, cuya altura de caderas era de unos seis metros.

La huella gigantesca, perteneciente a un saurópodo, fue hallada junto a otros 20 tipos de pisadas en unas rocas de hasta 140 millones de años de antigüedad.

Las pisadas corresponden a 10 especies de la clase de los saurópsidos (4 de la infraorden ornithopoda), 6 de dinosaurios armadillos y 5 de dinosaurios depredadores, se detalla en una nota de prensa de la Universidad de Queensland.

La variedad de las marcas no tiene precedentes en el mundo, según Steve Salisbury, que dirige el estudio sobre el hallazgo publicado en Memoir of the Society of Vertebrate Paleontology 2016.

“Entre las huellas está la única prueba confirmada de un estegosauro en Australia”, dijo Salisbury.

Salisbury señaló que el descubrimiento “es extremadamente importante porque supone el primer registro de dinosaurios no aviarios en la mitad occidental del continente y es la única huella de la fauna de dinosaurios de Australia durante la primera mitad del Cretáceo temprano”.

