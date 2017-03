Marlene Alvarenga dice a Nasralla no le queda de otra que “tirar manotadas de ahogado”

Radio América. La diputada del Partido Anticorrupción (PAC), Marlene Alvarenga, manifestó este lunes que a Salvador Nasralla no le quede de otra más que “tirar manotadas de ahogado” y acusarle y denigrarle por su aspiración para candidata del ente político para las elecciones generales, luego que éste le acusara de ser “infiltrada” de Los Cachiros.

Alvarenga calificó de “irresponsables” las declaraciones de Nasralla, a quien pidió que acuda al Ministerio Público o a los Estados Unidos a hacer la denuncia respectiva pero “que deje de estar denigrando y levantando falsos”.

La congresista dijo que nunca ha negado el parentesco en el cuarto grado de consanguinidad de su esposo con la familia Rivera Maradiaga (algunos ligados al narcotráfico y enjuiciados en EEUU), y eso “no es pecado”.

“Quiero decirle a Salvador Nasralla una vez más, que no somos infiltrados, no somos nacionalistas y tampoco estamos siendo financiados por el Partido Nacional, si así lo fuera no hubiese presentado diez movimientos sino veinte o treinta porque tenemos gente de campo que trabaja y cree en nosotros”, expresó.

Según Alvarenga se reunirán con los coordinadores departamentales para quedarse solo con cinco movimientos internos.

Además, manifestó que el “pleito” de Nasralla es que al tomar ella la presidencia del PAC quedará evidenciado que él ha hecho una mala administración política dentro del partido.

MH

Nacionales Noticias