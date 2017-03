“Tengo que echarle ganas y seguir estudiando”: joven que parió en la UNAH

Su voz aún se entrecorta, no pierde el asombro y es que Sinthia Mabel Alvarado trajo a su segunda hija de la manera menos pensada: ” rompí fuente, sentí que me moje, no podía bajarme el pantalón y la bebe salió de un solo”.

Cualquiera creería que el alumbramiento ocurrió en una silla de partos, con la asistencia de un ginecólogo, pediatra y enfermeras sin embargo, no fue así. Todo comenzó la mañana de este domingo, sentada en un pupitre, dentro de una aula de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) donde se preparaba para tomar la Prueba de Aptitud Académica (PAA). “Fue una experiencia bien difícil pero gracias a Dios esta bien mi hija; ( en ese momento) le pedí ayuda a una enfermera, me bajaron ( del tercer nivel del edifico ) y la niña salió pero no sentía dolor”, recordó al observar a su pequeña con vestiduras color rosa recostada en la cama de la sala de Puerperio Normal del Materno Infantil. La joven de 21 años se encuentra sana al igual que la bebe por lo que esta tarde abandonaran el centro asistencial rumbo a casa en la colonia Reyniel Funez de la capital. Con una sonrisa en su rostro aseguró tras haber sido asistida por socorristas de la Cruz Roja y trasladada al Materno que ” aquí fui atendida muy bien, excelente, me hicieron ultrasonido para ver si tenía restos de placenta y a la niña la trasladaron a Pediatria “. Por ahora sus dos hijas, robaran su atención, sin embargo, en el futuro volverá al Alma Mater a donde se ha propuesto estudiar la Carrera de Educación Física. ” Tengo que echarle ganas y seguir estudiando y superarme en la vida porque tengo que seguir luchando”, dijo. Alvarado esperaba el nacimiento de su hija, quien aún no tiene nombre, para este jueves 30 de marzo. Fuente: Hospital Escuela Universitario

