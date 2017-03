Evo Morales se solidariza con Messi y rechaza sanción de FIFA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, cuyo país recibe este martes a Argentina por el premundial, rechazó la suspensión que la FIFA impuso al astro Lionel Messi, por haber insultado a un juez de línea durante el duelo ante Chile.

Para el gobernante boliviano, la víctima en este incidente fue Messi, quien habría sufrido una infracción de parte de un jugador chileno, durante el juego de la semana pasada, que el árbitro no cobró.

“No comparto sanción contra Argentina. Algo conozco de fútbol, la infracción fue a #Messi. Mi solidaridad con el mejor futbolista del mundo”, escribió en Twitter. Actualmente Morales se encuentra en medio de un tenso impasse diplomático con sus vecinos de Chile.

La FIFA le propinó el martes un duro golpe a Argentina que quedó en jaque en la recta final de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Rusia 2018, al sancionar con cuatro fechas de suspensión al Messi por insultar a un árbitro asistente.

Argentina perdió a su pieza clave, capitán del equipo, para enfrentar este martes a Bolivia en La Paz, donde será reemplazado por Angel Correa, del Atlético de Madrid.

A Messi, no lo amonestó ni sancionó durante el partido contra Chile el árbitro brasileño Sandro Ricci. Tampoco pidió represalia el juez de línea Emerson do Carvalho, sino que lo hizo de oficio la FIFA tras ver las imágenes que repiten hasta el infinito el insulto contra él: “Tomátela, la c.. de tu madre”.

La FIFA tomó cartas en el asunto lo sancionó cuatro días más tarde por pronunciar “palabras injuriosas”.

“Le sancionaron porque le leyeron los labios”, se lamentó el presidente interino de federación argentina, Armando Pérez, al anunciar que la AFA apelará la medida. AFP

