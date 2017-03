Bryan Beckeles:”Dejamos todo en la cancha”

Radio América. El defensa Bryan Beckeles, se mostró positivo este miércoles, cuando fue abordado por la prensa, para consultarle sobre la selección de Honduras.

A criterio de Beckeles,aún se puede revertir los malos resultados que ha obtenido la “bicolor”, en los últimos encuentros eliminatorios.

“No cambia nada, Estados Unidos no tenía puntos y ahora tiene cuatro. Un resultado positivo te pone en la pelea en la siguiente fecha. Este es un equipo de retos indistintamente que el próximo rival sea México”, dijo el futbolista.

“Cuando se gana no extrañamos a nadie y cuando se pierde nadie hace falta. El rival también juega. El gol no lo he querido ver, pero estoy orgulloso de mis compañeros, nos podemos ver a la cara porque dejamos todo en el campo”,concluyó.

NC

