Expresidente Zelaya y PGR no concilian tras demanda por despido Gabriela Núñez

Radio América. El ex presidente de Honduras Manuel Zelaya Rosales y la Procuraduría General de la República no lograron conciliar este miércoles en una audiencia en el Juzgado de lo Civil, ante una demanda en contra del ex mandatario por arbitrariedad en el despido de la ex titular del Banco Central, Gabriela Núñez.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, recordó que Núñez demandó al Estado hondureño por su separación como presidenta del BCH y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo declaró que fue una determinación arbitraria por Zelaya Rosales.

En base al despido injustificado y sin seguir los procedimientos de la Ley del BCH y otros de la normativa jurídica se le concedió a Gabriela Núñez el pago de 5 millones 118 mil 232.32 lempiras más los intereses y costos del juicio por parte del Estado.

Ante esto, la PGR demandó el pago por vía de repetición mediante el procedimiento ordinario al Zelaya Rosales, por lo que se desarrolla el juicio por la vía civil y en la audiencia del proceso no llegaron a ningún arreglo conciliatorio.

Lo que procede ahora es la audiencia de carácter probatorio en el juicio en la que se establecerán otros elementos, entre estos de prueba, y el juez dará su resolución en materia civil. La audiencia preliminar será el 6 de abril, anunció el vocero judicial.

