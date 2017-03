ANDI señala que en Honduras se comercializa medicina y alimentos sin control

Radio América. El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Daniel Aguilar, denuncia que en Honduras se comercializa medicamentos, alimentos y cosméticos sin ninguna regulación sanitaria, lo que genera una competencia desleal en el país.

En particular, Aguilar manifestó que a Honduras entra mucha medicina desde Asia y no están controlados. “Se han detectado medicamentos y alimentos que no cumplen con los niveles de calidad y se convierten en un riesgo para la población”.

Por otra parte, el industrial se refiere a los factores que se deben mejorar en competitividad para recuperar la inversión en Honduras, entre éstos en materia de energía eléctrica, y cargas impositivas, cambiar matriz educacional en la formación vocacional en temas modernos para hacerle frente a la gran demanda de mano de obra calificada.

“Necesitamos equipararnos con el resto de Centroamérica, que son los socios comerciales más cercanos que tenemos, en temas de impuestos tenemos que estar al mismo nivel”, dijo, en referencia a que en el país las cargas impositivas son elevadas.

MH

