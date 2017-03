El nombre de usuario ya no contará en los caracteres de las respuestas de Twitter

Twitter no ha dejado de actualizarse para que los usuarios no migren a otras plataformas, pues en los últimos años se han registrado grandes pérdidas en las bases de datos. En esta ocasión, la red social planea brindar a los tuiteros más espacio para que tengan mayor libertad de expresión, pues ahora los nombres de usuario ya no serán incluidos en el límite de 140 caracteres.

En ocasiones nos sentimos inspirados y queremos plasmarlo y proyectarlo en Twitter, pero lamentablemente tenemos un espacio muy reducido. Ahora, cuando tuiteemos de vuelta a otros usuarios para responder, ya no tendremos que eliminar caracteres para que quepan nuestros textos, pues el nombre del usuario ya no ocupará espacio.

Cuando solemos responder un tuit a cualquier otra persona, solemos poner la fórmula que todos conocemos: @usuario. Ahora, al contestar un mensaje, aparecerá en la parte superior a quién se está contestando para evitar tener que poner el nombre y que podamos ocupar los caracteres disponibles.

Como hasta ahora, podremos seguir viendo un hilo de conversación pulsando sobre la opción: “Respondiendo a… ” para controlar fácilmente quién es parte de la conversación. Con esta nueva experiencia, tendremos la posibilidad de extender aún más nuestras conversaciones a través de Twitter.

Cabe destacar que si el usuario desea etiquetar o agregar a otras personas en la conversación, todavía tendrá que escribir a sus usernames manualmente como hasta ahora se ha hecho, pero una vez que se agreguen, ya no se tendrá que aplicar la “@” para nombrar a alguien. La función puede permitir hasta 50 personas en un tuit.

A través de un comunicado oficial, la red social expresó lo siguiente:

“Las actualizaciones que estamos haciendo actualmente están basadas en la retroalimentación de todos nuestros usuarios. En nuestras investigaciones de esta nueva experiencia, encontramos que la gente se engancha más con conversaciones públicas, en lugar de mensajes directos.”

Según la plataforma, el trabajo aún no está terminado, pues seguirá pensando en nuevas formas y modos para mejorar las conversaciones y las experiencias de los usuarios con el fin de que Twitter sea aún más sencillo de utilizar.

Por el momento, las nuevas modalidades de Twitter está desarrollándose en la versión web, al igual que en iOS y Android. En teoría, la red social aseguró que ya deberíamos tener nuestro Twitter actualizado, de lo contrario, a lo largo de esta semana se estará realizando el despliegue para todos los dispositivos inteligentes. -sm

Fuente: unocero.com

Ciencia & Tecnología Entretenimiento