Arde Troya en Argentina: ¿la selección es el club de amigos de Messi?

En Argentina arde Troya por el peligro de perderse el Mundial de Rusia-2018 y se encendió una polémica por la rara acusación de que el seleccionado es un “club de amigos de Lionel Messi”.

Lo dijo un expreparador físico de la selección, Carlos Dibos, quien identificó al caudillo y volante Javier Mascherano como el que maneja los nombres de jugadores a los que Messi prefiere tener de compañeros.

“Hay siete u ocho jugadores que cumplieron un ciclo y no pueden sostener el peso de venir (a la selección). Hay que terminar con el club de amigos. Mascherano es el que entrega las planillas para asociarte”, prendió la mecha Dibos en el canal televisivo TyC Sports.

El veterano volante no tardó en montar en cólera. “Puedo aceptar cualquier tipo de críticas en cuanto a mi nivel de juego, pero no así, que se me atribuyan estas acusaciones”, escribió indignado en su cuenta de la red social Twitter.

¿Pero quiénes son los presuntos amigos de Messi? Nadie lo dice con todas las letras. Pero en una encuesta publicada por el diario Olé los más rechazados fueron Ezequiel Lavezzi, Sergio ‘Kun’ Agüero y Gonzalo Higuaín. Messi salió indemne.

En el tiroteo verbal Mascherano-Dibos, terció José Luis Chilavert, exarquero de la selección de Paraguay: “Si sacan a los amigos de Messi, ¿a quién ponen? Se quedan afuera en primera ronda”.

- Una bomba -

La amenaza de quedarse afuera de la cita rusa fue el detonante de las peleas. No cesan los ecos de la derrota en la altura de La Paz ante Bolivia por 2-0 que relegó a la albiceleste al incómodo quinto lugar de la clasificatoria sudamericana, con derecho a una dramática repesca ante el ganador de la zona de Oceanía.

A los argentinos les cayó como una bomba neutrónica la suspensión por cuatro fechas de su estrella goleadora. Fue la gota que rebasó el vaso porque el equipo peor no podía jugar y ahora se queda sin su carta de triunfo.

Con Messi, Argentina ganó cinco y perdió solo un partido de la clasificatoria. Sin el delantero, se impuso una sola vez, empató cuatro y perdió tres. Las balas de las críticas empezaron a rebotar cerca del DT Edgardo Bauza. Aún no se sabe si continuará con la nueva conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) elegida el lunes.

Messi insultó a un juez de línea en el partido ganado en forma muy ajustada a Chile (1-0) con un penal de dudosa legitimidad. Argentina está acechada por Ecuador, Perú y Paraguay, otros que aún pelean por la repesca o una plaza directa.

La albiceleste debe visitar sin Messi a Uruguay en su fortaleza del estadio Centenario y recibir a venezolanos y peruanos. Con ‘La Pulga’ rehabilitada, tiene que afrontar la última fecha en la difícil altura de Quito contra los ecuatorianos.

Cundió entonces el pánico y 42 millones de directores técnicos (la población argentina) arman cada día la selección que “debería ser”. La mayoría barre con “los históricos”, que perdieron tres finales: el Mundial Brasil-2014, la Copa América Chile-2015 y la Copa Centenario EEUU-2016.

Dibos fue el preparador físico cuando la selección la condujo Alfio Basile entre 2006 y 2008. “No me parece mal que un jugador tenga diálogo con el técnico en cuanto a quién prefiere o elige para tener al lado de él, pero ese jugador tiene que tener personalidad, coraje, valentía, ponerse el equipo al hombro. Ese era Diego Armando Maradona”, sentenció.

“Lamento muchísimo que el fútbol argentino cuente con gente de este nivel de calidad humana”, le disparó Mascherano, enojado como nunca. AFP.

