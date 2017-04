El delicado estado de salud de la conductora peruana Laura Bozzo

Bozzo, que se encuentra radicada en México, sostuvo: “Yo soy loca y me fui al médico legista. Me dijo que no me saque la venda pero yo le dije que sí, quería que vea el hueco… He podido morir”.

Conocida como la abogada de los pobres en su país, denunció a la Clínica San Felipe de Lima ante la fiscalía de su país por delito contra el cuerpo, la vida y la salud, en modalidad de lesiones graves.