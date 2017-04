IHTT advierte sancionará y decomisará vehículos que no porten certificado para viajar

Radio América. Autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), advirtieron este lunes que los vehículos que no porten el certificado especial o que no hayan pasado las pruebas físico-mecánico serán sancionados y además, no podrán circular.

José Lobo, inspector general del IHTT, informó que en todos los operativos que realizan las autoridades de Tránsito, estará también un inspector del Instituto del Transporte para verificar y exigir que la unidad de transporte tenga el certificado correspondiente.

Asimismo, el funcionario aseguró que, “de no portar el conductor del vehículo el permiso, en el mismo lugar terminará la excursión. Por eso hacemos un llamado a las personas que piensan salir, que antes de contratar el bus verifiquen que tengan el certificado extendido por el IHTT”.

Otro aspecto que apuntó el inspector, es que las excursiones deberán salir en el horario estipulado es decir, entre las 6:AM a 6: PM, ya que cualquier unidad de transporte que viaje fuera del mismo será detenida al instante hasta esperar el horario que está autorizado para viajar

