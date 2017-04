Los laboristas de Israel aplazan sus elecciones por Britney Spears

-El Partido Laborista, principal fuerza de la oposición en Israel, decidió aplazar un día la elección de su presidente en julio para evitar que coincida con un concierto de la estrella estadounidense Britney Spears en Tel-Aviv, indicó un parlamentario el miércoles.

El ex jefe del partido y ex ministro de Defensa, Amir Peretz, explicó a la radio militar que la coincidencia de las fechas podría convertirse en una pesadilla logística, en particular en lo que concierne al tráfico.

“Aplazamos (la elección) al 4 de julio”, dijo señalando el significado simbólico de esta fecha, que es también el aniversario de la adopción de la Declaración de Independencia estadounidense.

“Hay muchos mensajes en la Independencia estadounidense que podemos hacer nuestros”, dijo, “el 4 de julio nos va muy bien”.

El diario Haaretz, citando un alto responsable laborista bajo anonimato, habla por su parte de falta de agentes de seguridad el 3 de julio debido al show de Britney Spears.

