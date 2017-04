Marlen Alvarenga: A Salvador Nasralla la desesperación lo está llevando al fracaso

Radio América. Luego que Salvador Nasralla asegurara que el domingo 9 de abril el Partido Anti Corrupción (PAC), realizará sus comicios internos, la diputada Marlene Alvarenga, su principal opositora manifestó, “Salvador es necio, e insiste en participar en unas elecciones donde no tendrá la aprobación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y si así fuera, todos los partidos políticos no regirían por la ley electoral”.

“Como yo lo he dicho, Salvador Nasralla no quiere sujetarse al TSE, porque no tiene sus planillas completas, no quiere permitir la revisión de las mismas, sin embargo, la misma ley nos ampara, que a petición de una parte interesada podemos nosotros solicitar la participación del Tribunal para la inscripción de las planillas”, subrayó Alvarenga.

En ese sentido, Marlen indicó que las elecciones que se pretenden realizar el domingo no serán respaldadas por el TSE, y que además tales papeletas, Salvador las mandó a imprimir con el dinero de la alianza política por tanto no es legal ya que tendría que ser aprobado por la Comisión Electoral con la participación igualitaria de todos los movimientos inscritos.

Acto seguido, Alvarenga dijo, “Salvador está tomando decisiones a la carrera, y su desesperación lo está llevando al fracaso porque lastimosamente sus apoderados legales no han logrado asesorarlo; y cada vez más cae en baches más grandes”. A Salvador eso lo está llevando a su entierro político, y al final tendrá que rodar lágrimas grandes por no saber respetar los procesos”.

“Él (Nasralla), es uno de los que se llena la boca diciendo que en Honduras se viola la Constitución, pero lo está haciendo porque viola el debido proceso de los estatutos de la ley electoral”, agregó la diputada del PAC.

En cuanto a lo dicho por Fátima Mena, en que Alvarenga estaría previendo una división en el partido, la congresista manifestó, “si ella realmente amara realmente al PAC, asesoraría bien a Salvador,y además a Fátima recuerdo, que no es Marlene Alvarenga la cachureca sino ella, porque fue la coordinadora de la juventud nacionalista”.

CNAA



Nacionales Noticias