Pese que TSE no autoriza, Salvador Nasralla asegura realizarán elecciones este domingo

Radio América. Pese a que el Tribunal Supremo Electoral no respalda la posición de que las elecciones internas del Partido Anti Corrupción (PAC), se realicen el domingo 9 de abril, Salvador Nasralla candidato aspirante por ese instituto político aseguró que ellos realizarán los comicios en la fecha antes indicada.

Por su parte, su principal opositora la diputada Marlen Alvarenga, dijo que las elecciones no podrán llevarse a cabo el domingo porque el TSE no avala la posición de Nasralla, ya que dentro del partido no existe tal acuerdo.

En desarrollo

