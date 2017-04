Nasralla: si TSE quita al PAC, que no lo llamen anticorrupción, sino “partidito nacional”

Radio América. Salvador Nasralla una vez más reiteró que este domingo 9 de abril el Partido Anti Corrupción (PAC), celebrará su proceso eleccionario interno el cual iniciará desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pese a que el Tribunal Supremo Electoral no ha autorizado la realización de las mismas.

En las elecciones internas del instituto político en mención instalará en todo los municipios del país la menos 160 urnas en la cual sus autoridades estiman que participarán unas 25 mil personas de acuerdo con el censo del PAC.

Salvador calificó de injerencia política de parte de las autoridades del TSE, en el caso que el organismo electoral no quiera reconocer el proceso que se realizará este domingo.

El pre-candidato también expresó, “sentimos miedo que se impugnen las elecciones o que el TSE nos quite la personería jurídica; porque con el PAC no actúa como una institución independiente”.

“Lo único que le pido al TSE, que si nos quitan el partido, que el PAC no se siga llamando anti-corrupción, sino que le llamen el “partidito nacional” porque la gente que lleva (Marlen Alvarenga), es del Partido Nacional, ya que no están en el censo del PAC, no los conocemos”, aseveró el líder político.

Al máximo coordinador del PAC le parece ilógico que la diputada Alvarenga participe con un 90 por ciento en los comicios y que al movimiento que él lidera (Nasralla) solo tenga un 10 por ciento.

En ese sentido, Salvador catalogó el acto de, “injusticia”, aunque dijo que ella (Marlen Alvarenga) lo sabe y los magistrados del TSE, pero que están instruidos en lo que ordena el presidente de la República, quien rompió la institucionalidad del país, que ordena a la Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y al Tribunal”.

CNAA



