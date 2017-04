Salvador: “Nos tiene sin cuidado” resolución del TSE en no autorizar las elecciones

Radio América. Luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desautorizara este día al Partido Anti Corrupción (PAC) celebrar sus elecciones internas el próximo domingo 09 de abril, Salvador Nasralla expresó, “ellos están siguiendo lo que les dicta el presidente de la República, y por eso deciden esas cosas, pero eso nos tiene sin cuidado”.

Ante esa situación de una posible anulación de las elecciones si el PAC las realiza este domingo, el líder del instituto político indicó, que a partir de ese momento harán todo lo posible para que los actuales magistrados no supervisen el proceso electoral de noviembre, “por no tener la capacidad ni la independencia para manejarlo, porque el 80 por ciento de la gente está en contra del empleador de ellos el Presidente hondureño”.

En virtud que la resolución del TSE no es una sentencia firme, Salvador manifestó que seguirán el proceso respectivo ante las instancias internacionales al tiempo que añadió que el 21 de mayo estarán presos mucha gente que está participando en el proceso interno del PAC, de igual manera, “figuras famosas” del gobierno.

En cuanto a su participación en la alianza, el líder del PAC aseveró,”No se preocupen por Salvador Nasralla, que se preocupen por Xiomara Castro y Manuel Zelaya Rosales y Guillermo Valle; yo soy alguien que está queriendo darle una mejor calidad de vida al pueblo, no necesito ni vivo de la política”.

Arguyó, que el TSE está cometiendo una injerencia en los asuntos internos del PAC porque solo elegirán el domingo a las autoridades departamentales y municipales.

Asimismo, el máximo representante del PAC soslayó, que, “la sentencia que el órgano electoral mandó no es firme y por tanto, nos ha dejado vivo; porque con el último párrafo de la misma hace que nosotros podamos realizar nuestro proceso y tener las instancias internacionales para apelar (Recurso reposición) en caso de que no funcionen las instancias locales”.

En caso que resulten en vano todo los esfuerzo legales que se hagan, Nasralla expresó, “yo no me voy a cambiar de partido, voy a participar en la alianza con mi gente, pero si el pueblo hondureño y mi esposa me dicen que no participe, me salgo, porque no me muero por ser presidente de la República, ni por ganar dinero o para ser famoso”.

CNAA



