Experto: Puntos fronterizos un grave obstáculo al libre comercio en Centroamérica

Radio América. Los puestos fronterizos en Centroamérica, son un gran obstáculo para el libre comercio que debe imperar en la región, señaló este sábado, Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala.

El también miembro de la Federación de Cámaras de Comercio del istmo centroamericano en reuniones sostenidas en la zona, ejemplificó, que un contenedor (trailer) salido desde Panamá hacia Guatemala, el promedio de velocidad solo es de 12 a 17 kilómetros por hora.

“Qué países de la región puede ser eficiente en competencia con ese grave problema que eleva los costos tremendamente, se preguntó”, Briz.

Agregó, ¿cuándo la región deberá tomar el ejemplo de la Unión Europea, en donde tienen una unión aduanera y un comercio común que funciona?; “en cambio, en Centroamérica cada día insistimos en los gobiernos que el sistema debe mejorar y lejos de hacerlo, desafortunadamente las filas de (contenedores) son de entre 10 a 15 kilómetros, y eso no puede continuar a nivel centroamericano”, soslayó, el representante de cámaras de comercio.

En tanto, Jorge enfatizó, “los gobiernos desafortunadamente no nos han escuchado y además, no hay un mecanismo para resolver un problema que lo único que requiere es voluntad política, pero aún no se tiene”.

“Los puestos fronterizos deben ser creados para facilitar el tránsito de personas y mercancías, sin embargo, en Centroamérica son un grave obstáculo al libre comercio que debe imperar en la región”, puntualizó.

