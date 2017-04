Maletas electorales del PAC llegan a tres departamentos del norte para comicios de mañana

Radio América. Para elegir a las autoridades municipales y departamentales del Partido Anti Corrupción (PAC), esta tarde llegaron en tiempo y forma las maletas electorales a los departamentos de Islas de la Bahía, Colón y Atlántida, las cuales fueron entregadas en su totalidad por miembros del instituto político de la región.

En tal sentido, en el municipio de La Ceiba, Atlántida, se instalaron al menos dos urnas en la Cámara Juniors, frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), proceso que iniciará mañana domingo 09 de abril a las 7:00 AM y terminará a eso de las 4:30 PM.

Pese a que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ayer viernes anunciaron que no autorizan los comicios internos del PAC, el líder de esa entidad política Salvador Nasralla, en viarias ocasiones ante la prensa hondureña reiteró, “nos tienen sin cuidado” que el órgano electoral no avale las mimas, pero ellos, realizarán las elecciones el día de mañana.

Cabe mencionar que la situación surge por problemas internos en el PAC, donde la diputada y aspirante Marlene Alvarenga ha pronunciado no estar de acuerdo con las decisiones tomadas por Nasralla, con respecto al tema.

No obstante, el señor de la televisión (Nasralla), ha catalogado como de “injerencia política” lo pronunciado por las autoridades del TSE en no aprobar el sufragio, porque solo se trata de elegir las autoridades del partido, no cargos de elección popular.

El candidato también en sus declaraciones ha expresado, que de disolverse el PAC, que, a esté partido no se le siga llamando Anticorrupción, sino “partidito nacional”, según él los magistrados han tomado tales acciones por instrucciones del presidente de la República.

