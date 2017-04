Obispo Garachana cuestiona inequidad que existe en Honduras

Radio América. El Obispo de San Pedro Sula, Ángel Garachana, cuestionó que Honduras siga siendo el país en donde más inequidad existe, en una relación que beneficia a un número reducido de personas en el sistema económico, mientras en el campo la pobreza sigue en aumento.

En primera instancia, Garachana destaca aspectos positivos del país, reconociendo que existen hondureños con muchos valores y que es una sociedad acogedora, sobre todo los de la zona norte, pero a su vez señalando la inequidad, la agresividad y la violencia que por otro lado se da en la nación.

“Es una contradicción que no comprendo”, dijo Garachana, que además reconoce que ha habido disminución en los índices de violencia, aunque no deja de ser un tema de preocupación, más aún cuando son jóvenes hondureños los que día a día están siendo asesinados, indicó.

El prelado mencionó sobre las estadísticas de Casa Alianza, sobre que 200 jóvenes han muerto violentamente en los primeros tres meses de este años, un promedio de dos víctimas por día.

Respecto al tema macroeconómico, Garachana se refirió a las mejoras en el sistema, pero “termina beneficiando solo a un número muy reducido de personas, y lo que me preocupa es que ese desarrollo no se reparte equitativamente, Honduras sigue siendo el país donde más inequidad existe, de hecho, la pobreza en el campo crece, existe un 40 por ciento de la pobreza, que crece por la falta de medios para salud, educación, y un país sin un nivel alto de educación no prospera”, manifestó el religioso.

MH

