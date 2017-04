“Fuerza devastadora”, dice Buffon sobre Messi, Neymar y Suárez

Capitán y portero de la Juventus, Gianluigi Buffon señaló este lunes en rueda de prensa que Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez son “una fuerza devastadora en fase ofensiva”, en la víspera del duelo contra el Barcelona en la ida de los cuartos de la Liga de Campeones.

Pregunta: ¿Cuántas veces ha vuelto a ver la final de 2015 (que el Barcelona ganó a la Juventus)?

Respuesta: “No la he vuelto a ver. Pero tengo recuerdos muy claros de aquella noche, que me hacen ser moderadamente optimista. Nos encontramos entonces a un equipo mucho más fuerte que el nuestro. Ahora jugamos con el mismo equipo, que sobre el papel es siempre superior. Pero tenemos dos años más de experiencia y de recorrido europeo. Esto nos da más confianza y no salimos como víctimas a sacrificar”.

P: ¿En que estado llegan al partido?

R: “Estos partidos son los que hay que disfrutar, aunque se viven con un poco de miedo, con interrogantes. Siempre estoy nervioso antes de los partidos como este y espero estarlo mañana”.

P: ¿Teme al trío Messi-Suárez-Neymar?

R: “Pocos equipos juegan con tres atacantes puros como Messi, Neymar y Suárez. Cuando se tiene la oportunidad de tener estos atacantes, se tiene una fuerza devastadora en fase ofensiva. Vemos sobre todo que los tres son altruistas. Tienen buena actitud, esto hace las cosa más difíciles porque no jugamos contra tres individualidades sí contra un tridente bien construido que juega para el colectivo”.

P: Sus hijos son admiradores de ellos…

R: “Estoy contento de que mis hijos tomen afecto por jugadores como ellos. Quiere decir que tienen gusto, que continúen así…”

P: Messi nunca le ha marcado…

R: “Es verdad, lo sabía pero lo había olvidado (golpea la mesa riéndose). Pero es también porque he tenido pocas oportunidades de jugar contra él. Y también porque he tenido la suerte mayor de tener siempre defensas que le hicieron las cosas difíciles”. AFP.

