Mineras de Honduras sólo tributan 2% de ganacias, cuestiona la ASONOG

Alrededor de 800 concesiones mineras existen en Honduras y éstas solo tributan un 2 por ciento de sus ganancias, aunque algunas no lo hacen, cuestionó este martes el coordinador de gestión de riesgo de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG) José Luis Pacheco.

Un estudio geográfico realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) revela que en la nación se cuenta con 798 concesiones en minería no metálica ,metálica y piedras preciosas.

“Las empresas mineras únicamente pagan el 2% como lo establece la Ley, algunas pagan y otras no, pero no existen sanciones hasta el momento para aquellas empresas que no están tributando”, indicó Pacheco.

La propuesta de la ASONOG es eliminar la minería metálica sobre todo a suelo abierto en el país, sin embargo las condiciones política del Estado no ha permitido realmente esta situación, dijo el dirigente.

“Se sigue pensando en un modelo de desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales ha expensa de los daños que provoca”, puntualizó.

