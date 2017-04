Critican a Kim Kardashian por sustituir su rostro con el de la Virgen María

Tras sacar a la venta una vela en la sustituye el rostro de la Virgen María por el suyo, cientos de usuarios de redes sociales han criticado a Kim Kardashian, de 36 años.

“Para los católicos la Virgen María es sagrada, ¿cómo se te ocurre hacer esto?”, “ ¿quién te crees que eres?”, “¡qué insolente!, “eres una ridícula, deberías de disculparte”, son algunos de los comentarios que los usuarios de Twitter han escrito en el muro de la estrella de Keeping up with the Kardashians (E!) tras la divulgación de la imagen.

La vela se vende en el website kimoji.com y tiene un valor de $18. Además del controversial objeto, Kim, quien recientemente reveló que se operaría el útero para concebir un tercer hijo con el rapero Kanye West, puso a la venta un cenicero con la imagen de su trasero y medias con logos de hojas de marihuana. -sm

Fuente: peopleenespanol.com

Entretenimiento Farándula Noticias