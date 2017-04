“Platini tiene que volver a la UEFA o a la FIFA”, afirma Blatter

-”Platini tiene que volver a la UEFA o a la FIFA”, señaló este viernes el expresidente de la Federación Internacional, Sepp Blatter, asegurando que dispone “de elementos” para intentar obtener la anulación de la suspensión que castigó a los dos antiguos responsables del fútbol mundial y europeo.

P: En una reciente entrevista al diario Le Monde, Michel Platini, suspendido por cuatro años por un pago de dos millones de francos suizos (2 millones de dólares, 1,8 millones de euros), que recibió de usted, explica que la FIFA “buscaba algo” para “perjudicarme”.

R: “Yo no buscaba perjudicarlo, yo buscaba ayudarlo. Él me ayudó mucho en mi elección en 1998, yo necesitaba a un gran jugador de fútbol. Hicimos un contrato oral, quedaba todavía algo que pagar, pero desgraciadamente no lo pusimos por escrito y él reclamó la deuda. Yo mantengo y él también, que era normal. No comprendo que se pueda pensar que le tendí una trampa, eso no se hace”.

P: Dice que usted no lo defendió y que usted es “el mayor egoísta” que ha conocido.

R: “Cuando pronunció esta frase, él no estaría de buen humor. Que me trate de egoísta, lo acepto ya que cuando estás de alguna forma solo en el mundo, te haces un poco egoísta, es verdad. Yo lo ayudé a convertirse en presidente de la UEFA en 2007. Teníamos buena relación. No comprendo su actitud aunque no hayamos estado siempre en la misma línea. Decir que quería perjudicarlo es algo que no se tiene de pie”.

P: Pero usted le había prometido que sería su sucesor y se echó atrás en esta promesa.

R: “Era algo establecido, un consenso de que vendría después de mí pero ¿por qué en 2014 decidió no presentarse en 2015? Ahí estaba abierto. Tuve que luchar contra candidatos que llegaron en último momento. Finalmente Platini y yo recorrimos un largo camino para el desarrollo del fútbol. Él hizo el calendario internacional, no hay que olvidarlo. Yo le lanzo un halago, pero que pare de decir que intenté ponerlo a un lado, no es verdad”.

P: ¿Puede Platini volver a un puesto de responsabilidad?

R: “Tiene que volver, pero hay que terminar con su suspensión, o la mía. Y tienen que ponerla fin aquellos que tomaron la decisión. No es el Tribunal Arbitral del Deporte el que puede hacerlo, es la Comisión de Ética de la FIFA. Es todavía joven. No sé cómo se siente físicamente, pero pienso que debería volver. Y pienso que esto no ha terminado ya que siguen en curso investigaciones en las que estoy implicado en este asunto. Hubo errores. No puedo ofrecer más detalles, pero pienso que no está terminado. Él tiene razón”.

P: ¿Pero cómo es posible?

R: “Se puede hacer una petición de revisión si hay hechos nuevos. Estamos mirando dónde hay cosas nuevas, y entonces el tribunal (la Comisión de Ética) podrá reabrir el caso”.

P: ¿Tiene usted por tanto nuevos elementos que transmitir?

R: “Sí, tengo elementos que no puedo desvelar ahora y que dan la posibilidad de reabrir el caso. Él puede regresar, para retomar la UEFA o la FIFA”.

