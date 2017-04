El “criminal más sexy del mundo” fue detenido y deportado a los Estados Unidos

Medios británicos captaron el momento en el que Meeks espera en el aeropuerto antes de ser enviado de vuelta a Los Ángeles.

“No fue arrestado, pero lo deportaron. No lo dejarán entrar. Está muy molesto. Fue escoltado por la policía hasta el avión”, relató Gordon.

El ex delincuente de 32 años ya se encuentra en su país y se mostró muy molesto por lo sucedido: “Estoy harto de esta mierda. Londres no me quiere aquí después de haber cumplido mi condena. Es una locura”.