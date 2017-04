Sin aprobarse algunos proyectos energéticos por oposición de comunidades, Mi Ambiente

Radio América. Los proyectos de generación de energía planificados para este mes no se aprobaron por existir grupos de oposición en las comunidades que están alejando a los inversionistas al país, declaró este día el ministro de Mi Ambiente, José Antonio Galdamez.

El funcionario indicó que en el país no existe un “clima agradable” para la inversión debido a que personas de algunas organizaciones se han manifestado estar en contra de la ejecución de los proyectos energéticos especialmente, los hidroeléctricos.

Además, Galdamez agregó, que de no haber un clima de inversión adecuada, los empresarios no podrán tener accesos a los fondos que destinan las instituciones financieras entre ellas, los bancos internacionales quienes optan no apoyar los proyectos de generación de energía.

No obstante, el titular de Mi Ambiente añadió, que como autoridades ya trabajan en procesos de consultas a la población llevándoles la información correspondiente antes de la aprobación de los proyectos para poder lograr la ley de la consulta libre previamente informada, con la cual se busca garantizar los derechos de los ciudadanos. CNAA



Nacionales Noticias