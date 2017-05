Analista dice que Partido Liberal por si solo no le ganaría a los nacionalistas

Radio América. Para el analista político Olban Valladares, el Partido Liberal de irse solo para ganarle al Partido Nacional, las elecciones generales que se desarrollarán en el mes de noviembre, está basado en “un espíritu extremadamente optimista que se sale de las realidades” esto referente a la cantidad de votos que los liberales sacaron en los comicios internos de marzo.

En ese sentido, Valladares apuntó que cualquier alianza que pretenda cambiar la estructura de gobierno no funcionará si no se unen todas las fuerzas políticas opositoras, (PAC, LIBRE, PINU y Partido Liberal) de no estar juntos ninguno de esos partidos podrá ganarle a la “máquina engrasada que actualmente tiene el Partido Nacional de Honduras”.

También el experto en temas políticos recordó que en el país existe un partido que no tiene nombre y es mayoritario en estos momentos, “el de los no alineados hastiados de lo que ha estado pasando, que buscan una oportunidad mayor donde cuya cifra oscila entre un 32 a 36 por ciento del electorado nacional.

“La responsabilidad de la alianza es ofrecer una oportunidad, una salida, planteamientos y un plan de gobierno que modifique el status quo”, señaló, Olban.

Concluyó, que si los partidos opositores sino se unen, no ganarán las elecciones, pero si hacen la alianza multipartidaria la derrota de los nacionalistas sería contundente”.

