Diputado: TSE ha rogado a Nasralla como si fuera “mujer de pueblo” para entregar planillas

Radio América. El Diputado del Partido Anti Corrupción (PAC), por Francisco Morazán, Ernesto Rumman, uno de los coordinadores del movimiento “PAC en Acción”, tras lo referido por Salvador Nasralla, que podría competir en las elecciones internas del 21 de mayo pero solo con un movimiento de Marlen Alvarenga, expresó, “Salvador está pésimamente asesorado e informado, ese hombre ya perdió la razón”.

Ante la inscripción de más movimientos de la diputada Alvarenga, el parlamentario manifestó, “es obvio, porque si los movimientos no cumplieran con los requisitos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no lo hubiese aceptado si sé estuviera incurriendo en delitos, por eso fue que Salvador retiró los cincos de maletín que tenía”.

El congresista además aseguró, que, “el TSE lleva más de siete semanas rogándole a este hombre (Salvador Nasralla) como si fuera “mujer de pueblo” para que entregue las 17 planillas de los movimientos y no las ha entregado porque no tiene nada, y no quiere quedar evidenciado”.

Refirió, que la abogada Marlene Alvarenga y el resto del grupo de Unidos por Honduras y otros de varios movimientos están en el TSE, “y no los quieren dejar entrar, porque el magistrado David Matamoros y Saúl Escobar ya firmaron le resolución, el único que está renuente a firmarla, es el magistrado presidente Erick Rodríguez, por orden de Villeda y Luis Zelaya que están entrometiéndose en el PAC, porque no quieren arreglar la situación del partido por conveniencia del Partido Liberal”.

Según información que Nasralla competiría solo con un movimiento de Marlene Alvarenga, el congresista expresó, “no estamos dispuesto porque (Salvador) no es de palabra, es tramposo, nosotros cumplimos con los requisitos, armamos los movimientos en base a ley y nos ampara”.

