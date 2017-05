Nasralla no lideraría alianza opositora sino es con su gente del PAC, dice

Radio América. Salvador Nasralla, coordinado y líder del Partido Anti Corrupción (PAC), en conferencia de prensa advirtió este martes que sino es con el instituto político al que pertenece no estaría liderando una candidatura presidencial con la alianza opositora, no obstante aseguró que mantendrán una “posición digna”, porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se ha pronunciado, pero que pretenderán a que se respete la ley.

Bajo esa premisa, el coordinador del Partido Anti Corrupción dijo, “el TSE se está metiendo en cosas que no hizo en las elecciones internas de LIBRE, Partido Nacional y Partido Liberal; se mete con el PAC porque tiene instrucciones del presidente de la República (Juan Orlando Hernández) que ha medido que la alianza con Salvador Nasralla, tiene un 80 por ciento de votos”.

“Quiero pertenecer a la alianza, pero no puedo abandonar a 1.5 millones de personas; y no se trata que por mi ego vaya ser el presidente de la alianza; tengo que llevar a toda la gente del PAC para que sea representada en el Congreso Nacional y en las alcaldías del país”. “En esas condiciones nosotros estaríamos participando, no nos prestaremos al juego del Partido Nacional”, indicó, Nasralla.

El máximo líder del PAC, en sus declaraciones acusó al mandatario de la República, de no querer que el 1.5 millones de personas votantes del PAC estén representados, que no voten o que se vayan a otro partido, “porque nosotros, hemos actuado todo en base a ley, por lo tanto, es el TSE el que está violando la ley”.

Salvador agregó, “si yo no tengo partido, prácticamente sería un arrimado de la alianza, y sin ella con o sin Luis Zelaya, yo y la gente del PAC, no tendríamos derecho ni a voz y voto, solo sería una figura decorativa aunque podría ser que me nombraran candidato a la presidencia, pero ese no es el objetivo, sino salvar al país”.

“Mis compañeros están reunidos y si deciden otra cosa dependiendo lo que dictamine el Tribunal Electoral que no es lo que ellos (magistrados) quieren, sino lo que les mande el presidente Hernández, entonces, yo me voy a someter a ellos. “Yo solo quiero el bien de Honduras, ayudarle a salir de la pobreza, pero está claro que el estatus quo encabezado por el mandatario no quiere”, dijo.

Subrayó que, “Si yo iría al poder dentro de LIBRE y PINU, no podré escoger mis ministros, no voy a tener poder en el Congreso Nacional, porque no tendré diputados del PAC.

Para finalizar, el “señor de la televisión” añadió, “que el TSE pretende que Marlen Alvarenga, en las elecciones internas del PAC participe con un 80%. “Yo con un 20%; siendo el fundador del partido, ¿como voy a participar con ese porcentaje frente a una señora que no representa nada dentro del partido, esa es la jugada sucia del tribunal”?.

CNAA

