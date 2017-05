Exfiscal: Nueva cúpula policial debe ser de nuevos policías, no de los contaminados

Radio América. A raíz de que la Comisión Depuradora Policial y sumada a las presiones de organismos internacionales para la conformación de una nueva institución policial que cumpla con las demandas de seguridad y orden en Honduras, a criterio del ex-fiscal del estado Edmundo Orellana Mercado, el problema de la Policía Nacional no se ha terminado y continuará, ya que no se puede sacar a un director de los existentes porque están contaminados.

Ante lo expuesto por Omar Rivera, miembro depurador que habrá que buscar hasta con “lupa” a los futuros directores de la policía, el abogado fue muy tajante al decir, que en esa institución armada todavía no se ha terminado el problema, está ahí, “porque la semilla donde florece, el mal continúa”. “No es posible que los oficiales que siguen ahí no se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, y sino lo denunciaron, no tienen autoridad moral para continuar”.

Asimismo, dijo que la comisión depuradora policial ya debió eliminarlos o separarlos a todos los integrantes policiales del cargo, solo dejar nuevos agentes policiales. Además Orellana señaló que los agentes que vieron los crímenes que se cometían y no los denunciaron, están enseñándoles a los nuevo policías y en ese sentido, qué garantía se tendrá con la nueva policía.

Aseveró, que nadie puede quedar exonerado en la policía, y de quedarse algunos de los contaminados de nada servirá el esfuerzo y lo invertido en la depuración policial.

Puntualizó, que la nueva cúpula policial debería ser o escogerse de los nuevos elemento policiales, porque con los actuales no se irá a ningún lado o, se seguiría en lo mismo con la contaminación e involucramiento en actividades ilícitas con el crimen organizado.

CNAA



