Nasralla podría quedar fuera del PAC, si no presenta planillas de su movimiento mañana

Radio América, luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), emitiera la resolución en torno al tema de las elecciones del Partido Anti Corrupción (PAC), en la que inscribió a tres movimientos de la diputada Marlene Alvarenga y uno de Walter Banegas, Salvador Nasralla, en declaraciones a un medio televisivo confirmó que no atenderá el llamado del organismo electoral.

Nasralla criticó la decisión tomada por el TSE, en la que expresó que esas situaciones tal como lo ha dicho en reiteradas declaraciones que proviene o son órdenes que cumplen los magistrados de parte del partido de gobierno.

Cabe mencionar que el máximo ente electoral del país dio un ultimátum de 24 horas a Salvador para que presente no más tardar a las 6 de la tarde de mañana sábado la documentación respectiva de sus candidatos o delegados de elección de autoridades departamentales y municipales, de lo contrario no estaría participando el 21 de mayo, lo declaró Alejandro Martínez, secretario del TSE.

Sin embargo, el funcionario pidió a Nasralla rectificar su decisión para que participe en el proceso eleccionario de mayo, de igual forma llamó, a que converse con sus asesores sobre el tema.

No obstante, el señor de la televisión (Nasralla) dijo estar dentro de la alianza multipartidaria opositora, al tiempo que manifestó, “que se queden con el PAC, no me preocupa en los más mínimo”.

Ante esa situación convocó para mañana en horas del mediodía una conferencia de prensa que se desarrollará en un hotel capitalino donde se reunirá con líderes de la alianza multipartidaria encabezada por Manuel Zelaya de Libre y Guillermo Valle, representante del PINU, para hablar sobre el tema en cuestión.

CNAA

Nacionales Noticias