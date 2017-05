Más de mil millones de lempiras se ha pagado a las Alcaldías Municipales

Radio América. Más de mil millones de lempiras se han pagado en concepto de transferencias a las Alcaldías Municipales de todo el país, lo asegura el ministro de la Secretaría de Derechos Humanos Justicia Gobernación y Descentralización, Leonel Ayala.

“Estamos al día hasta el mes de marzo, 254 de 298 municipalidades del país han presentado todas sus documentaciones ya se está trabajando en sus transferencias”, informó Ayala.

Detalló que del año 2016 quedó un saldo de los meses de octubre, noviembre, diciembre y que se pagan a inicios de este año 2017 .

Los componentes han avanzando en este año 2017, el año pasado se transfirió 4 mil millones de lempiras a las alcaldías y este año serán de 4 mil 700 millones, explicó.

El funcionario dijo que las ciudades que no presente su solicitud liquidación no se les podrá realizar su correspondiente transferencia, ya que es un requisito establecido por ley; algunas corporaciones no elaboran sus actas, donde haga constar que han efectuado las obras y el destino de los recursos, o cualquier otro documento que haga falta.

El TSC contribuye a que exista un mejor manejo de los bienes con mayor transparencia los recursos que son del Estado, y el equilibrio fiscal del Gobierno ha permitido que se honre ese compromiso de transferir fondos a las comunas.

Bessy Escoto

