Marvin: El fiscal Chinchilla “el hombre más poderoso del país y necesita más cariño”

A criterio del ex-asesor presidencial Marvin Ponce, el "hombre más poderoso del país" es el fiscal general del Estado Oscar Chinchilla y además dice que el funcionario judicial debería ser reelecto en el cargo que actualmente ostenta porque ha sido un excelente funcionario.

Cabe mencionar que la semana anterior, el fiscal fue juramentado como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia junto a tres hondureños más.

Bajo ese contexto, Ponce dijo que al fiscal no debe interesarle si lo quiere o no el presidente de la República Juan Orlando Hernández debe de actuar conforme a derecho. “Es el hombre más poderoso de Honduras porque es el único que tiene las pruebas y la acción penal pública para meter al mamo a quien corresponda de acuerdo a los niveles de conflictividad.

Dijo que el fiscal Oscar Chinchilla fue nombrado hasta septiembre del año 2018, y ami me parece que la propuesta de la rectora es positiva y ojalá que sea reelecto porque es un buen funcionario nada que ver con los fiscales pirujos que estuvieron antes hay que protegerlo y preservarlo, además que bien que no esté controlado por el Presidente aunque sean amigos, pero no lo ocupa para tomar decisiones.

Refirió sobre el apoyo que las autoridades estadounidense le han dado a los fiscal Chinchilla el cual quiere decir que es un buen fiscal y goza de buena precepción por eso lo han estado capacitando.

Para finalizar Marvín expresó que eso que el fiscal del Estado va para la CCJ es un globo sonda para ver si surgen nuevos grupos que lo respalden y la ciudadanía no se identifica con él y creo que necesita un poco mas de cariño.

