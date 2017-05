El banco de leche humana del HEU capta hasta 35 litros al mes

Porque la leche materna es el alimento esencial para el crecimiento, nutrición y fortalecimiento del sistema inmune del recien nacido, desde hace 6 años el Banco de Leche Humana provee este insumo al colectar de 30 a 35 litros mensuales.

Muchas madres se ven en la situación de descartar su leche, y es por eso que el Banco se encarga de que la misma pueda ser distribuida de madre a hijo o de una madre donadora a otros bebés.

En los últimos dos años, este centro de recolección de leche materna ha recaudado entre 240 a 249 litros de leche anual. En lo que va del 2017 se ha contabilizado la recolección de 100 litros del líquido materno.

“A veces atendemos de 30 a 35 madres que vienen al día a donar su leche, ya sea para su propio bebé o para otros niños, esto ha hecho que el Banco vaya en crecimiento”, señaló Lesly Cuevas, jefa de la unidad técnica para el Control de Calidad de Leche Materna.

Recolección y almacenamiento

El Banco es un centro especializado que cuenta con diferentes áreas como recolección, donde inicia el proceso de ordenamiento, dándoles una buena higiene a las madres para evitar la contaminación y manejar el control de calidad de la misma.

Seguidamente se encuentra el proceso de pasteurización, que consiste en la eliminación de todas las bacterias que puedan contaminar la leche y producir una enfermedad en el bebé. Esta se lleva a una temperatura de 62.5 grados, no se le agrega ningún químico, sino que se practican los análisis pertinentes, tanto físicos, químicos como bacteriológicos.

La leche se procesa con los parámetros de que no vaya sucia, no presente mal olor y que se encuentre en buenas condiciones. “El último proceso es el bacteriológico, que tarda dos días, se esperan otros dos días y luego se delibera leche para que pueda ser distribuida si no hay evidencia de bacterias”, remarcó Cuevas.

Esta leche puede ser distribuida durante seis meses si se mantiene refrigerada, ya pasteurizada, pero la leche cruda puede estar hasta 15 días antes de ser distribuida.

“Los médicos la solicitan y dependiendo de la cantidad que esté consumiendo el bebé cada tres horas, generalmente son ocho dosificaciones al día. Antes de preparar las dosis, le informamos a la madre si quiere ser beneficiada por el Banco, ya que ella no produce leche”, agregó Cuevas.

Beneficios

Este banco beneficia a aquellos bebés cuyas madres presentan alguna enfermedad, entre ellas el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH-sida), así como aquellas que no pueden producir leche por distintas razones.

Asimismo, se beneficia a los niños que nacen con bajo peso, los que padecen de algunas malformaciones o patologías graves que requieren de cirugías y, de esta manera tienen mayores probabilidades de sobrevivir.

Laura Aceituno

Fuente: PresenciaUniversitaria

