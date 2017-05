MACCIH ratifica su lucha y compromiso al combate de la corrupción e impunidad

Radio América. A raíz de los recientes rumores relacionados a con el trabajo de la Misión de Apoyo para el Combate de la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), el vocero Juan Jiménez Mayor, expresó a través de un vídeo este viernes, “debemos señalar que el Secretario General Luis Almagro, ha ratificado el pleno respaldo a su mandato y a las acciones de combate a la corrupción. Trabajamos en base a los principios y pilares que inspiran a la Organización y que defiende enfáticamente nuestro SG y los errores serán corregidos”.

Acto seguido, el vocero del organismo manifestó, “apreciamos también el respaldo de la sociedad civil hacia nuestro trabajo de acompañamiento a las instituciones en el combate a la corrupción e impunidad y hacia la independencia de la MACCIH. Nos parece fundamental que la sociedad civil esté atenta al desenvolvimiento de esa independencia, de modo permanente”, añadió.

En su discurso, Jiménez Mayor, aseguró que la MACCIH ratifica su compromiso con las demandas de la ciudadanía de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la impunidad. “Coincidimos con esos objetivos y ellos animan nuestro trabajo”, indicó.

Asimismo agradeció a los partidos políticos y felicitarlos según él por el compromiso para aplicar la ley de financiamiento y fiscalización de campañas electorales. “Es una buena acción que se preocupen por ser capacitados para que conozcan sus responsabilidades y obligaciones. En ese sentido, nos satisface que varios partidos hayan solicitado a la MACCIH la capacitación que permitirá una mayor limpieza en las próximas elecciones”, precisó.

No obstante, el portavoz del organismo internacional dijo, “debemos pedirles a los partidos que consideren la capacitación como actividades técnicas de conocimiento de la nueva legislación para que puedan asumir responsabilidades. No son actividades político-partidarias. He hecho un esfuerzo para fijar la neutralidad política de la misión. Ustedes lo saben. No nos metemos en política interna”.

Por eso, sorprende que en un reciente evento partidario relacionado a la capacitación de la ley de financiamiento, se utilizara el logo de nuestra misión, replicó.

“Internamente estamos haciendo las averiguaciones del caso y de ahora en más, tomaremos las medidas adecuadas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Ratificamos nuestra posición de no intromisión política y dedicación exclusiva al combate a la corrupción”, acotó Jiménez.

Respecto a la renuncia del fiscal internacional Manuel Garrido, ayer jueves, el vocero de la MACCIH, exteriorizó, “quiero confirmar que su renuncia a la misión que fue una decisión estrictamente personal y entendible. Él ha hecho -en el poco tiempo que estuvo en la MACCIH- una gran labor. En los próximos días daremos a conocer los nombres de dos fiscales internacionales que se sumarán a tareas operativas de la misión.

En relación a los aspectos operativos que garanticen la eficacia de la MACCIH, el representante del órgano en Honduras, apuntó, “estamos trabajando en definir una nueva dinámica que permita operaciones más ágiles y eficientes para priorizar los aspectos sustantivos de acompañamiento a las instituciones en materia de combate a la corrupción y la impunidad. Como en toda organización hay factores siempre de mejora y estamos buscando consolidar la independencia y autonomía de la misión”.

Muchas gracias por vuestra atención.

Fuente: Transcripción del Vídeo de la MACCIH.

