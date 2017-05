Honduras Progreso finalista tras eliminar al Olimpia, y buscará su segunda copa

Radio América. El Honduras Progreso, empató 2-2 en el segundo partido de semifinales jugado en Tegucigalpa, y dejó en “la lona” al Olimpia, tras derrotarlo en el global (6-4), y de esa forma, el cuadro progreseño se clasificó a la gran final del fútbol hondureño y desde ya sueña con obtener la segunda copa en su haber deportivo.

Aunque los “melenudos” (Olimpia), abrieron a los 16 minutos el marcador por medio de Michael Chirinos tras concretar un remate cruzado, y Olimpia vencía 1-0 al Honduras Progreso, pero no pudieron conseguir los goles necesarios para llegar a la final en parte por la falta de eficiencia de sus delanteros y en otras ocasiones por las intervenciones del portero Sandro Cárcamo.

Como un tiro “fulminante” cayó el gol del empate del cuadro de la Perla del Ulúa, al Olimpia, ya que los dirigidos por Wilmer Cruz, al 45 igualó las acciones por medio del trinitario Jerrel Brito, y con eso la cuenta a los albos se le hacía mas grande de conseguir.

No obstante, los de Héctor Vargas revivía su “esperanza” de avanzar a la final cuando Ever Alvarado cobró un penal por falta cometida contra Will Mejía decretaba el 2-1 sobre los “ribereños”.

El cuadro capitalino luchaba, pero cada minuto que pasaba era como un puñal que se le clavaba al viejo león porque no miraba por donde marca las anotaciones que hasta en ese instante le podría dar el pase a la final.

Sin embargo, un equipo con “coraje, con entrega total y con al alma de luchador” al 82 puso cifras definitivas con un golazo de Pedro Pablo Mencía 2-2 (5-4) en el global ante los olimpistas.

Honduras Progreso por segunda vez llega a una final en la que ya saboreó las mieles de la copa tras derrotar al Motagua en ese entonces.

La oncena progreseña ya clasificada espera su rival del partido que disputarán Motagua y Real España en Tegucigalpa, cuya ventaja la tiene el cuadro azul que derrotó 2-1 en el primer juego a los sampedranos.

