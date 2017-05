Hondureños este segundo domingo de mayo celebran el Día de la Madre

Radio América. En todo el país, cada segundo domingo de mayo fecha establecida en el calendario cívico hondureño con mucho fervor y alegría se celebra el Día de la Madre Hondureña, donde la mayor parte de los hijos acostumbran pasar esa magna fecha en compañía de ese ser querido que les dio la vida.

Es un día tan importante que por ningún motivo puede quedar desapercibido, para el caso, en la semana previa, ciertas instituciones estatales y algunas empresas privadas agasajan a las madres en ocasiones con regalos, otros lo hacen con canastas básicas principalmente para aquellas progenitoras con menos recursos económicos, pero que sus corazones rebosan de amor y de bondad para sus vástagos.

Para el caso, cantidades de hondureños se desplazan hacia sus lugares de origen con el objetivo de estar juntos a sus madrecitas que con mucho cariño, amor y júbilo esperan la visita de sus hijos, sin importar si llevan presentes, ramos de rosa o cualquier otro objeto de valor, porque lo más importante para ellas es su compañía, un abrazo sincero y amor fraternal para compartirlo este domingo.

Y que decir de aquellas personas que ya no tienen su madre viva, pero que los recuerdos de los momentos felices que pasaron con la progenitora de su existencia en lo más profundo de sus corazones sigue vivo, con ese amor incomparable; muchos de ellos acuden a los cementerios con presentes o flores y por qué no con música talvez con la melodía que mas les gustaba en vida para a pasar un momento de acogimiento espiritual y nostálgico por no tener entre su brazos al ser más querido sobre la faz de la tierra.

Para eso las autoridades policiales hondureñas realizan operativos en los camposantos de las principales ciudades del país para dar seguridad a los dolientes que llegan a esos sectores para honrar a sus madres, y de esa forma evitar cualquier incidente que puedan cometer los antisociales o delincuentes.

El Himno a la Madre, cuya letra es del famoso poeta nacional Augusto Constantino Coello, y su música de Rafael Coello Ramos, se canta en escuelas, colegios e iglesias donde la gente se reúne para celebrar a las madres en su día.

El primer párrafo del Himno a la Madre Hondureña hace referencia al invaluable y perfección del amor que una madre tiene para sus hijos:

En el nombre de madre se encierra

las más alta expresión del amor

porque no puede haber en la tierra

una imagen más clara de Dios.

Sin embargo, en este día tan especial muchas progenitoras recuerdan a aquellos hijos que por algún motivo ya no están con ellas en este mundo, pero aunque no estén presente su amor para ellos perdura en sus corazones que no se pierde nunca pese al pasar de los años.

El Día de la Madre en Honduras fue establecido mediante el decreto del Congreso Nacional el 25 de enero de 1927, siendo presiente Migue Paz Barahona, que en su artículo 1 establece: Instituyese en Honduras el “DIA DE LA MADRE”, cuya celebración oficial habrá de verificarse en el segundo domingo de Mayo de cada año.

Cabe mencionar que la celebración a las madres tiene sus orígenes desde la antigüedad en civilizaciones tan importantes como ser: la Griega, Egipcia y Romana quienes veneraban a una de sus divinidades.

Al igual que en Honduras, en muchos países de América Latina y en otras naciones del mundo celebran el Día de las Madres en diferentes fechas por ejemplo: en México lo conmemoran el 10 de mayo y en Nicaragua el 30 del mismo mes.

