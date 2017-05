¿Qué va a hacer México con los 6 millones de ciudadanos que Trump quiere deportar?

“Tenemos 2 millones de desocupados, si sumamos los 6 millones de mexicanos que Trump quiere deportar, hablamos de 8 millones. No hay industria ni oferta de empleos para absorberlos”, reflexionó la economista y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Ana Laura Segura Martínez.

Extraño en su propia tierra

“Solo me dieron una tarjeta de 30 pesos para hacer llamadas telefónicas”, recuerda Ricardo González Contreras en relación a cómo fue recibido por el Estado mexicano tras ser deportado el último 4 de abril. “Me recibió el Consulado, pero nadie del Gobierno vino a ofrecerme trabajo, vivienda o acceso a la salud. Tampoco te brindan dinero. La respuesta fue mínima, te dan una hoja de repatriación y es todo”, relata el recién llegado ante la consulta de RT.

Contreras tiene 29 años, nació en la Ciudad de México, pero a los 15 se marchó a EE.UU. llevado por su madre. “Fue para estar todos juntos, mi padre se encontraba allí”, explica. Pasó 12 años viviendo en el estado de Idaho y tres en Utah, y se las arregló con distintos oficios: “Allí trabajé como pintor y cocinero”, comenta. Sin embargo, ya había sido expulsado tres veces al querer cruzar la frontera ilegalmente cuando iba a México por algunos meses y luego intentaba regresar. Su permanencia pendía de un hilo.

Finalmente, llegó el día más temido: “Estaba tramitando mi Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que es un permiso para estudiantes, pero ya no calificaba por mis deportaciones anteriores”. Esa negación fue la excusa perfecta para echarlo, y así lo hicieron las autoridades: “Me detuvieron y aquí estoy”, sintetiza.

Contreras está transitando los primeros días como ciudadano repatriado, pero la adaptación no es nada fácil: “Fue duro volver a México, no estoy acostumbrado al país, me siento extraño, casi no pertenezco aquí. Soy como un extranjero más”, se lamenta. Actualmente vive en la casa de unos tíos; el resto de su familia se quedó en EE.UU. “Ahorita estoy tramitando mis papeles para poder buscar trabajo –la Clave Única de Registro de Aprobación (CURP) y el acta de nacimiento, entre los más destacables–, pero se me ha dificultado, todavía no me los han dado”, cuenta. “Me mantengo con el dinero que pude traerme de allá y con lo que me da mi familia”, añade.

Además, exige responsabilidades gubernamentales: “Al Estado mexicano le diría que nos ayude, sobre todo a las personas que están regresando. Por suerte tengo algo con qué sustentarme, pero hay gente que vuelve sin un peso. Muchos llegan sin conocer a nadie y muy dañados psicológicamente. Un poco de ayuda económica y un lugar donde vivir sería lo mínimo“. Para cerrar su ‘crónica de una deportación anunciada’, concluye: “Si tuviese la oportunidad de volver a EE.UU., lo haría, pero con Trump lo veo muy difícil y ya no quiero vivir así”.

Internacionales Noticias