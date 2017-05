China investiga el incidente de Hulk y disculpa a Lavezzi

-Un supuesto altercado del delantero brasileño Hulk con un miembro de un club rival está siendo investigado, anunciaron el miércoles las autoridade del fútbol chino, que por otra parte descartaron cualquier “intención maliciosa” en un gesto del argentino Ezequiel Lavezzi, que imitaba los ojos rasgados.

Ambos jugadores latinoamericanos, que se encuentran entre las estrellas mejor pagadas de la rica Súper Liga china, se han visto envueltos en polémicas racistas en las últimas semanas.

La Asociación China de Fútbol declaró que el viernes, su comité disciplinario mantuvo una audiencia con Hulk, que juega en el Shanghai SIPG, y el entrenador asistente del Guizhou Zhicheng.

La audiencia se produjo después de que el entonces entrenador del equipo Guizhou Zhicheng, Li Bing, acusara al brasileño de golpear a su asistente, Yu Ming, al término del primer tiempo del partido que el shanghai SIPG ganó 3-0 hace un mes.

Días después del incidente de Hulk, la Súper Liga china tuvo que hacer frente a otra polémica debido a las fotografías del internacional argentino Lavezzi, jugador del Hebei China Fortune, en las que se lo veía sonriendo e imitando los ojos rasgados.

La pose de Lavezzi ha causado indignación en las redes sociales chinas.

El Hebei China Fortune, por su parte, dijo que las fotografías para el lanzamiento promocional de Lavezzi estaban destinadas a mostra una veta “alegre” y “cómica”.

No obstante, el club admitió que no había sido suficientemente cuidadoso con este asunto y que “saca una lección” de todo esto, para que no vuelva a ocurrirle en el futuro.

