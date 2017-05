Se ha dado “el primer paso” dice Luis Zelaya en inicio de diálogo de oposición

Radio América. El candidato presidencial liberal, Luis Zelaya, dijo este miércoles que han dado el “primer paso” en el inicio del diálogo entre partidos de oposición para definir si hay o no alianza política para las elecciones generales de noviembre de este año.

“Es un primer paso, es importante que la oposición dialoguemos en razón de tener puntos coincidentes para reencaminar el rumbo del país… el simple hecho que la oposición se una en un as de voluntades, de reconocer que hay un adversario común políticamente hablando que es el Partido Nacional, que buscamos todos como oposición, que el presidente de la República no se reelija en los próximos cuatro años, creo que es un buen avance en términos de la oposición política de Honduras”, expresó.

Las posibilidades de la alianza estarían dándose de aquí al 25 de mayo, así que “el diálogo estará abierto, tengo un mandato de la comisión del Partido Liberal, no es una candidatura de Luis Zelaya, sino del partido, no obstante eso no debe impedir que coincidamos en lo más importante y toral que es una agenda legislativa, de oposición, en beneficio del país”.

El político manifestó que para llegar a una “alianza por Honduras”, no necesariamente la oposición tiene que estar de acuerdo en un 100 por ciento. “Es un proceso de negociación como cualquier otro, algunas partes ceden en algunos puntos, otros no, pero lo importante es que los objetivos de país están por encima de una candidatura presidencial”.

