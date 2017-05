Nasralla dice “lo que pasa en Venezuela son inventos y magnificaciones de los medios”

Radio América. Para Salvador Nasralla, candidato de la alianza opositora que busca ganar las elecciones generales de noviembre próximo en un programa televisivo afirmó este martes que lo que pasa en Venezuela donde ya se contabilizan más de 51 muertos por las protestas contra el presidente Nicolás Maduro, “son inventos y magnificaciones de los medios internacionales”.

Según el candidato de la alianza que busca ganarle el poder al presidente Juan Orlando Hernández en los comicios de noviembre, “los medios tratan de meter en la gente ideas falsas como si Nicolás Maduro es un ogro o lo peor que hay”.

En cuanto a su posición de la crisis por la que pasa Venezuela actualmente, Salvador precisó que tendría que saber más afondo esa situación, no obstante expresó; “estoy segurísimo que lo que intentan instalar los medios internacionales en nuestra mente es bastante distinto, porque yo he ido a Venezuela, hay gente descontenta pero no así como aparece en los medios de comunicación”.

Nasralla en ese contexto comparó lo que ocurre en Honduras cuando hay algunas revueltas que se publican en medios internacionales de lo que pasa en su país, sin embargo, aseveró según él la gente dice que en Honduras no pasa nada, pero en mi país vemos que estamos en guerra todos los días o sea los medios desfiguran la información”.

CNAA

Nacionales Noticias