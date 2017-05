Nueva Ley de Policía ordena colaboración de Policía Municipal y seguridad privada en emergencias

Radio América. El Congreso Nacional de Honduras ha aprobado 124 artículos de la nueva Ley de la Policía Nacional, entre estos destaca que la Policía Municipal y las empresas de seguridad privada deben colaborar en casos de emergencia cuando sea requerida por la fuerza de seguridad del Estado, informó este miércoles el diputado de Libre, Rassel Tomé.

El legislador explicó que tanto policías municipales como los privados deben asistir a la ciudadanía en casos que los vean que están siendo afectados por la criminalidad.

“Si no hay solidaridad, si no hay respaldo, seguiremos siendo víctimas de la violencia; el fracaso de las políticas de gobierno no nos están llevado a darle resultados al pueblo hondureño”, señaló.

Según Tomé, la Ley Orgánica de la Policía Nacional será aprobada en su totalidad este miércoles.

